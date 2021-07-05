الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تطعيم كورونا سنويا».. أبرز رسائل مصطفى مدبولي من مصنع «فاكسيرا»

مدبولى من مصنع فاكسيرا
مدبولى من مصنع فاكسيرا سينوفاك

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محليًا باسم «فاكسيرا ـ سينوفاك.. صنع فى مصر» داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.
وترصد «الدستور» رسائل أبرز رسائل رئيس الوزراء.
-الإنتاج المحلي للقاح المضاد لفيروس كورونا «سينوفاك» بلغ حتى الآن نحو مليون جرعة
-الطاقة الإنتاجية لمصنع "فاكسيرا" المنتج للقاح في مصر، تصل إلى نحو 300 ألف جرعة في الوردية الواحدة كل يوم.
- إذا توافرت كميات أكبر من المواد الخام يمكن للمصنع العمل بورديتين كل يوم لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف جرعة يوميا.
-وقال مدبولي خلال الإعلان بدء إنتاج لقاح فاكسيرا تحت اسم Vacsera- Sinovac made in Egypt، إن المستهدف إنتاج 80 مليون جرعة
-يستهدف أيضا تطعيم حوالي 40 مليون مواطن
-وأكد رئيس الوزراء أن التلقيح ضد كورونا سيكون سنويًا ليكون هناك مأمونية من الإصابة بالمرض للمواطنين
- قال انه تم التواصل مع شركائنا في دولة الصين، ومن خلال إحدى الشركات العالمية التي تنتج اللقاح هناك، تمت الموافقة على إنتاج اللقاح في مصر، وبدء الإنتاج الوطني للقاح والذي أعلن عنه الرئيس السيسي منذ أيام.
-الحكومة تسعى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  لتأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين
-بالتنسيق مع اشقائنا فى دولة الصين تتمكن مصر من مضاعفة الكميات المطلوبة من المواد الخام التى يصنع منها اللقاح
-ليس من المنتظر أن يختفى فيروس كورونا فى القريب العاجل
-عن المجمع الجديد لفكسيرا قال انه من المقرر أن تصل قدرته التصنيعية إلى انتاج نحو 3 ملايين جرعة فى اليوم الواحد من مختلف اللقاحات وليست الخاصة بفيروس كورونا فقط.

خطوط الإنتاج لشركة فاكسيرا سينوفاك مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي مصنع فاكسيرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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