محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير «حسين الدسوقي» بطول 1000 متر

تفقد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، أعمال تطوير شارع حسين الدسوقي بطول 1000 متر، والذي يربط بين شوارع مدينة السلام 2 وطريق مصر السويس وطريق مصر إيران ومدن الإسكان الاجتماعي بحي عتاقة.

وقال محافظ السويس إن الجولة تهدف للوقوف على أعمال تطوير الشارع ورصفه لخدمة الأهالي وسكان المنطقة والمركز الطبي بالسلام ومركز الشباب والموقف الإقليمي لسيارات الأجرة.

ورافق المحافظ في الجولة نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان والسكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي والسكريتر العام المساعد العميد إيهاب سراج.

وأجرى محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة العمل بمشروعات الرصف والتطوير لشوارع مدينتي السلام 1 و2 ومنطقة عرب المعمل بالسويس.

وقال صقر إن المحافظة بدأت العمل في رصف عدد من الشوارع بمدن الإسكان التعاوني بمدينة السلام 1 والسلام 2 وقريبا بمدينة حوض الدرس والكبانون وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء، مؤكدا على الجمعية الاتحادية التعاونية وأهالي سكان هذه المدن المساهمة في استكمال ما بدأته المحافظة من أجل راحة السكان.

وأكد أن العمل علي قدم وساق في مشروعات التطوير ورصف الشوارع والمرافق والخدمات العامة لخدمة للمواطنين.

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