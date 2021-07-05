الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير «حسين الدسوقي» بطول 1000 متر

جولة المحافظ
جولة المحافظ

تفقد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، أعمال تطوير شارع حسين الدسوقي بطول 1000 متر، والذي يربط بين شوارع مدينة السلام 2 وطريق مصر السويس وطريق مصر إيران ومدن الإسكان الاجتماعي بحي عتاقة.

وقال محافظ السويس إن الجولة تهدف للوقوف على أعمال تطوير الشارع ورصفه لخدمة الأهالي وسكان المنطقة والمركز الطبي بالسلام ومركز الشباب والموقف الإقليمي لسيارات الأجرة.

ورافق المحافظ في الجولة نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان والسكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي والسكريتر العام المساعد العميد إيهاب سراج.

وأجرى محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة العمل بمشروعات الرصف والتطوير لشوارع مدينتي السلام 1 و2 ومنطقة عرب المعمل بالسويس.

وقال صقر إن المحافظة بدأت العمل في رصف عدد من الشوارع بمدن الإسكان التعاوني بمدينة السلام 1 والسلام 2 وقريبا بمدينة حوض الدرس والكبانون وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء، مؤكدا على الجمعية الاتحادية التعاونية وأهالي سكان هذه المدن المساهمة في استكمال ما بدأته المحافظة من أجل راحة السكان.

وأكد  أن العمل علي قدم وساق في مشروعات التطوير ورصف الشوارع والمرافق والخدمات العامة لخدمة  للمواطنين.

FB_IMG_1625499431010
FB_IMG_1625499431010
FB_IMG_1625499436349
FB_IMG_1625499436349
FB_IMG_1625499429521
FB_IMG_1625499429521
FB_IMG_1625499423134
FB_IMG_1625499423134
FB_IMG_1625499420360
FB_IMG_1625499420360
FB_IMG_1625499407422
FB_IMG_1625499407422
السويس المحافظ تطوير رصف صرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

لينك بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

أول رد للخارجية بعد إخطار إثيوبيا ببدء الملء الثانى لسد النهضة

الإعدام لطالب شرطة مفصول وفتاة قتلا صديقهما بعد سهرة حمراء

سيارة تقتحم مقهى أثناء مباراة «الإسماعيلى والاتحاد».. وإصابة 10 من الجمهور

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟