ضبط 30 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة بمطروح

قال المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه تم تنفيذ حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية في مدينة الضبعة وقرية رأس الحكمة.



وأوضح أن ذلك جاء بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات، حيث تم ضبط 30 مخالفة متنوعة.

وأضاف أن المخالفات تضمنة " 4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 مخالفات توقف عن الإنتاج دون اذن مسبق او عذر قهري، 12 مخالفة عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز، مستودعات دقيق )، مخالفة عدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، 2 مخالفة بيع سلع بأزيد من السعر المقرر، 5 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ".



وأكد أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف، مشيرا إلى أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضبط أي مخالفات تموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

حملات تموينية بمطروح

حملات تموينية بمطروح

حملات تموينية بمطروح

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