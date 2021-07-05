ارتفاع الرطوبة مستمر.. «الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة الرطوبة بين 2: 4 درجات، مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، ويسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

كما أن هناك شبورة مائية غدا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها فى شمال الصعيد 14 عقدة.

وأوضح أن الفترة الحالية التى تعيشها البلاد، تستوجب على الجميع اتخاذ إجراءات حاسمة لعدم التعرض لضربات الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا على ارتفاع نسبة الرطوبة.

وعن موعد تحسن الجو قال إنه من المتوقع بداية من يوم الأحد المقبل تتحسن الحرارة إلى حد ما، مع ارتفاع الرطوبة أيضا.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى الإسكندرية 32 للعظمي و23 للصغرى، ودمنهور 33 العظمي و24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و25 للصغرى، ومرسى مطروح 30 للعظمى و22 للصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة فى السويس 36 للعظمى و25 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و24 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و25 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى و24 للصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا على القاهرة 80 للعظمى و 30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل نسبة الرطوبة غدا على القاهرة 80 للعظمى و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و40 للصغرى.