افتتاح المعرض السنوى لقسم الإعلام التربوي بـ«نوعية كفرالشيخ»

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، المعرض السنوى لقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية، وذلك برعاية الدكتورة أماني شاكر، عميد الكلية، بإشراف الدكتور داليا المصرى، رئيس قسم الإعلام التربوى، وبحضور الدكتور نجلاء الأشرف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والطلاب.

وتضمن المعرض إنتاج الطلاب المتعدد من أنواع الفنون الإذاعية والصحافية التليفزيونية، مجلات الحائط، مجلات ربع ساعة، الكاريكاتير، مجلات مجسمة، مجلة الطائرة.



من جانبه أشاد الأستاذ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالمنتجات الصحفية من المطبوعات المختلفة والصحف والنشرات، والتي تتناول العديد من الموضوعات المهمة التي تناقش قضايا المجتمع، مشيرًا إلى دعم إدارةالجامعة لكل الأنشطة الطلابية.



وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، إن المعرض تضمن العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعات الطلاب وقدرتهم ومواهبهم بشكل فني رائع، مشيرًا إلي أن الجامعة تهتم بإعداد وتدريب طلابنا من خلال تنظيم عدد من الورش العملية التدريبية للارتقاء بمستوى الطلاب طبقًا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد د. دسوقي اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين من الطلاب ودعمهم وتشجيعهم مع تنمية قدراتهم في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد ومساهمته في حل مشاكل المجتمع.

ووجَّه رئيس الجامعة بضرورة تدريب الطلاب علي الأعمال الصحفية المتنوعة واكتشاف المواهب الإعلامية، كما قدَّم الشكر للطلاب والقائمين على تنظيم المعرض.

فيما كثفت جامعة كفرالشيخ من إجراءاتها الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ كل تعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد من أجل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وكل العاملين بالجامعة.