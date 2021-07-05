ضبط 3 أطنان ملح طعام فاسد داخل مصنع فى الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الإثنين، من ضبط 3 أطنان ملح طعام "متحجر" وغير صالحة للاستهلاك، داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية، قبل طرحها للبيع بالأسواق.



كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية ، من ضبط 3 أطنان ملح طعام " معبأ داخل شكائر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية " متحجر" ويشكل خطرا على الصحة العامة، داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتحرى شئونها.