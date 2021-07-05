الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 أطنان ملح طعام فاسد داخل مصنع فى الغربية

ضبط أطنان ملح طعام
ضبط أطنان ملح طعام فاسد

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الإثنين، من ضبط 3 أطنان ملح طعام "متحجر" وغير صالحة للاستهلاك، داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية، قبل طرحها للبيع بالأسواق.


كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية ، من ضبط 3 أطنان ملح طعام " معبأ داخل شكائر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية " متحجر" ويشكل خطرا على الصحة العامة، داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتحرى شئونها.

بدون ترخيص وزارة التموين الكهرباء مستندات النيابة العامة علامات تجارية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكيل وزارة التموين المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك غير مطابقة للمواصفات غير مطابقة للمواصفات القياسية تداول بالأسواق منظفات صناعية لنيابة العامة التحفظ على المضبوطات نيابة العامة ومغشوشة المستهلكين النيابة العام الغش والتدليس المنظفات الصناعية المدير الاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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