الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من تبطين 253 كيلومترا بترع بني سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية ، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري ، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد ،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده المهندس جمال عبدالفتاح  الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف ، بشأن الموقف التنفيذي للمشروع ، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال ، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة ، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية

وأشار المحافظ إلى أنه جار العمل حاليا فى تنفيذ 26 عملية، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 253.2 كيلو متر بتكلفة تقدر بنحو 466 مليون جنيه، من مستهدف 300 كم في المرحلة الأولى، وجار طرح 8 عمليات آخرى بأطوال 60 كم  تقريباً ،منوها عن تكليفاته لمسئولى قطاع الرى بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذى للمشروع

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ،حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية.

لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ، لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

بني سويف محافظة المشروعات البنية التحتية الدكتور محمد هاني غنيم المجاري المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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