محافظ السويس يتابع رصف شارع الجامعة بطول 1500 متر

تابع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، أعمال رصف شارع الجامعة بطول 1500 متر ومتوسط عرض يتراوح بين 20 مترا و40 مترا، والذي يربط بين شوارع مدينة السلام 1 وطريق مصر السويس وشوارع مدينة المستقبل 1 والمستقبل 2 والموقف الأقليمي وعدد من المناطق بنطاق حي فيصل.

وشدد محافظ السويس على مسئولي حي فيصل على استمرار أعمال إزالة التعديات والاشغالات وتحرير محاضر للمخالفين وتحويلهم للنيابة، مشددا على المواطنين الحفاظ على ما يتم تطويره والنظافة العامة والشكل الجمالي للسويس.

وقال المحافظ: “بدأنا العمل في رصف عدد من الشوارع بمدن الاسكان التعاوني بمدينة السلام 1 والسلام 2 وقريبا بمدينة حوض الدرس والكبانون وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء”.

وأكد صقر على الجمعية الاتحادية التعاونية وأهالي سكان هذه المدن المساهمة في استكمال ما بداته المحافظة من أجل راحة السكان.

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