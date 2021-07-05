دعاء الروبى مديرا لإدارة الطوارئ بـ«صحة بنى سويف»

أصدر الدكتور محمد سويف، وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، اليوم الإثنين، قرارا بتكليف الدكتورة دعاء سيد الروبي للقيام بأعمال مدير لإدارة الطوارئ بمديرية صحة بنى سويف.

وتشغل الدكتورة دعاء الروبي مدير إدارة الطوارئ للتنسيق بين المستشفيات داخل محافظة بنى سويف لنقل الحالات العاجلة والطارئة داخل خدمة الطوارئ 137 من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمريض.

ووجه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، الدكتور دعاء الروبي مدير إدارة الطوارئ بتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل المحافظة والعمل على مساعدتهم وتذليل أي معوقات تقابلهم فى الحصول على خدمة صحية داخل المستشفيات.

وفى سياق منفصل تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشئون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة " حياة كريمة"

وتبين من التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى على مدار يومين مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام والأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة إجراءات وقائية مشددة.

حيث تم الكشف على 1306مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 56 معمل طفيليات 48، حالات الأشعة 20،ا واستصدار قرارين على نفقة دولة وتحويل 27 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 47 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 95 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية.