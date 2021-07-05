الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تلقى اعتذارات المنتدبين للثانوية العامة في كفرالشيخ

المنتدبين
المنتدبين

بدأ المنتدبون لأعمال الثانوية العامة بكفرالشيخ، الذين وردت إليهم إخطارات للمشاركة، تقديم المستندات الخاصة بـ اعتذاراتهم عن عدم المشاركة، حسب التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والخاصة بهذا الشأن.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، إنه تم استقبال المنتدبين لأعمال الثانوية العامة، لتقديم الاعتذارات عن عدم المشاركة، وسط اتباع إجراءات احترازية، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتوفير مقاعد ومظلات وخيم للمعلمين.

وأضافت أنها تتابع الاعتذارات التي تقدم للجنة، مؤكدة أن المنتدبين الذين لديهم ظروف تمنعهم من الندب ويريدون الاعتذار عن أعمال امتحانات الدور الأول 2021 عليهم التوجه إلى مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية للبنين، لتواجد أعضاء لجنة الإدارة قطاع الإسكندرية بإدارة شئون الطلبة والامتحانات التابعة لهم، لتلقى طلبات الاعتذار اعتبارا من الإثنين، إلى الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وقالت إن المستندات المطلوبة للمعتذرين، بالنسبة للأمهات تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية يفيد وجود طفل رضيع حتى عامين، وصورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد طفل، وبالنسبة بوفاة الزوج أو الزوجة تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة، أما عن عمل الزوج بمنطقة نائية تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية بأنه مازال على قوة العمل حتى تاريخه، أما عن سفر الزوج للخارج لا بد من تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث، أما عن رعاية الأبناء المعاقين، تقديم تقرير طبى معتمد، أما عن الذين يؤدون امتحانات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، تقديم ما يفيد التقدم لامتحان مرفق به جدول الامتحان، ويُقبل عذره بعد التقدم بما يفيد أداء الامتحان.

أما عن سفر الزوج للخارج،لا بد من تقدم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث، أما عن رعاية الأبناء المعاقين، تقديم تقرير طبي معتمد، أما عن الذين يؤدون امتحانات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، تقديم ما يفيد التقدم لامتحان مرفق بها جدول الامتحان، ويقبل عذره بعد التقدم بما يفيد أداء الامتحان.

أخبار امتحانات الثانوية العامة كفر الشيخ امتحانات اعتذار مشاركة

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وائل لطفي

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