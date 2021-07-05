ضبط 10 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الاثنين، من ضبط 10 أطنان منظفات صناعية، بدون بيانات مجهولة المصدر ومغشوشة، فى مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.



تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط 10 أطنان منظفات صناعية، بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا على الصحة العامة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.