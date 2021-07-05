الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 10 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر في الغربية

ضبط أطنان منظفات
ضبط أطنان منظفات صناعية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الاثنين، من ضبط 10 أطنان منظفات صناعية، بدون بيانات مجهولة المصدر ومغشوشة، فى مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.


تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط 10 أطنان منظفات صناعية، بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا على الصحة العامة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.


وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

ضبط 10أطنان منظفات صناعية بدون بيانات مجهولة المصدر ومغشوشة مصنع غير مرخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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