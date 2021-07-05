اليونان تستبعد فرض إغلاق جديد بسبب كورونا

أكدت الحكومة اليونانية أنه لا يمكن جعل التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، إلزاميًا، ولكن يجب على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، مستبعدة أي احتمال لإغلاق عام جديد بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.



وذكرت الحكومة اليونانية - في بيان - أنه "لا يمكن جعل التطعيم إلزاميًا ولكن يجب على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم"، وألزمت الحكومة، المسافرين إلى الجزر اليونانية الحصول على شهادة تطعيم أو اختبار PCR سلبي في آخر 72 ساعة أو نتيجة اختبار سريع سلبية في آخر 48 ساعة، اعتبارا من اليوم.



ونقلت منصة "يورأكتيف" الإعلامية للشئون الأوروبية، اليوم، عن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله: "لن تغلق البلاد مرة أخرى لحماية قلة غير محصنة على حساب الغالبية العظمى من السكان اليونانيين الذين تم تطعيمهم".



وفيما يتعلق بقطاع الفنادق والمسارح ودور السينما، أوضحت الحكومة اليونانية أن المؤسسات سالفة الذكر ستكون ملزمة بوضع علامات خاصة على المداخل توضح ما إذا كانت تقبل الذين لم يتم تطعيمهم لكن بعد إجراء اختبار سريع للكشف عن الفيروس أو اختبار PRC، وبذلك تستطيع الأماكن والفنادق الخالية من كورونا استخدام 85% من طاقتها الاستيعابية.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.8 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.2 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و785 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و977 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 197 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.