اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية إلى 4 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية الهائلة التي اجتاحت مدينة أتامي بمحافظة شيزوكا اليابانية إلى أربعة قتلى، فيما لا يزال 64 شخصًا مدرجين على قائمة المفقودين بعد أكثر من يومين من حدوث الكارثة.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن 1500 فرد من فرق الإنقاذ شاركوا في عمليات البحث بين أكوام الطين والأنقاض، وتمكنوا اليوم /لإثنين من إنقاذ 24 شخصًا، فيما لفت إلى أن معدل الإنقاذ في الكارثة ينخفض بشدة بعد مرور 72 ساعة.

وأشار مسئولو المدينة إلى أن الانهار الطيني اجتاح ما لايقل عن 130 منزلًا وبناية في المدينة السياحية التي تقع على بعد 90 كيلومترا من العاصمة طوكيو.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.8 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.2 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و785 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و977 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 197 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جديربالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.