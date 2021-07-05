الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق تسجل 8030 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 29 حالة وفاة

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الإثنين: بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17 ألفا و345 حالة.

 

وقالت وزارة الصحة والبيئة في العراق في تقرير اليوم: إنه تم تسجيل 8030 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و379 ألفا و505 إصابات.

 

وأشار التقرير إلى شفاء 5789 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و271 ألفا  و244  حالة.

 

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 45 ألفا و414 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11مليونا و 935 ألفا و519.

 

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة في العراق: أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل  إلى 941 ألفا و652 شخصا.

 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

العراق كورونا الوفيات فيروس كورونا 8030 إصابة جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

القاهرة 36 درجة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

السودان: نمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثانى لسد النهضة

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

لخلافات عائلية.. حبس شرطي قتل زوجته بـ 12 طعنة في حدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق