العراق تسجل 8030 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 29 حالة وفاة

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الإثنين: بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17 ألفا و345 حالة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في العراق في تقرير اليوم: إنه تم تسجيل 8030 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و379 ألفا و505 إصابات.

وأشار التقرير إلى شفاء 5789 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و271 ألفا و244 حالة.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 45 ألفا و414 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11مليونا و 935 ألفا و519.

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة في العراق: أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 941 ألفا و652 شخصا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.