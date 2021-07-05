كوريا الجنوبية: 416 حالة إجمالي الإصابات بسلالة دلتا المتحورة من كورونا

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية ارتفاع إجمالي الإصابات بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا إلى 416 حالة.

وقالت رئيسة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "جونغ أون-كيونغ" - في تصريح أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الاثنين - إن نسبة المصابين بسلالة دلتا المتحورة من بين الإصابات بكورونا للوافدين من خارج البلاد مرتفعة للغاية.

وأضافت أن نسبة المصابين بسلالة "دلتا" الهندية المتحورة من إجمالي عدد الإصابات بالسلالات المتحورة الأربع الرئيسية، المكتشفة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند، وصلت إلى 4.5% في كوريا الجنوبية.. محذرة من احتمال الانتشار السريع لفيروس كورونا، ليس فقط في العاصمة سول والمدن المجاورة لها، ولكن أيضًا في المناطق الأخرى.

وتابعت قائلة: "نحن نمر بفترة حاسمة لمنع انتشار كورونا من العاصمة والمدن المجاورة لها إلى المناطق الأخرى"، مشيرة إلى أنه وفقًا لبيانات البحث التي صدرت في بريطانيا، إنه عند إعطاء الجرعة الأولى فقط من اللقاح يكون التأثير الوقائي من سلالة دلتا منخفضًا يصل إلى 30%، ولكن عند إعطاء الجرعة الثانية من لقاحي (فايزر - أسترازينيكا) يصل التأثير الوقائي لكل من اللقاحين إلى أكثر من 90%.