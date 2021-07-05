الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: 416 حالة إجمالي الإصابات بسلالة دلتا المتحورة من كورونا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية ارتفاع إجمالي الإصابات بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا إلى 416 حالة.
وقالت رئيسة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "جونغ أون-كيونغ" - في تصريح أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الاثنين - إن نسبة المصابين بسلالة دلتا المتحورة من بين الإصابات بكورونا للوافدين من خارج البلاد مرتفعة للغاية.
وأضافت أن نسبة المصابين بسلالة "دلتا" الهندية المتحورة من إجمالي عدد الإصابات بالسلالات المتحورة الأربع الرئيسية، المكتشفة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند، وصلت إلى 4.5% في كوريا الجنوبية.. محذرة من احتمال الانتشار السريع لفيروس كورونا، ليس فقط في العاصمة سول والمدن المجاورة لها، ولكن أيضًا في المناطق الأخرى.
وتابعت قائلة: "نحن نمر بفترة حاسمة لمنع انتشار كورونا من العاصمة والمدن المجاورة لها إلى المناطق الأخرى"، مشيرة إلى أنه وفقًا لبيانات البحث التي صدرت في بريطانيا، إنه عند إعطاء الجرعة الأولى فقط من اللقاح يكون التأثير الوقائي من سلالة دلتا منخفضًا يصل إلى 30%، ولكن عند إعطاء الجرعة الثانية من لقاحي (فايزر - أسترازينيكا) يصل التأثير الوقائي لكل من اللقاحين إلى أكثر من 90%.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

القاهرة 36 درجة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

السودان: نمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثانى لسد النهضة

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

لخلافات عائلية.. حبس شرطي قتل زوجته بـ 12 طعنة في حدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق