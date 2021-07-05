لماذا احتفى «جوجل» بـ مليحة أفنان؟

احتفى محرك البحث «جوجل» بالفنانة مليحة أفنان، وهي فنانة فلسطينية ولدت في 24 مارس 1935 وتوفيت 6 يناير 2016،، ولم يوافق اليوم ذكرى ميلادها أو وفاتها.

سبب الاحتفال

يحتفل جوجل بمليحة أفنان اليوم الإثنين الموافق 5 يوليو 2021، لأن هذا التاريخ يوافق انتهاء معرض جماعي افتراضي بعنوان «تناسق الهشاشة» لكن في العام الماضي، والذي عرض أحد أشهر أعمال أفنان في عام 1979 بعنوان «وورتون»، وقد أطلق المعرض ذلك معهد الفنون المعاصرة في ميلانو بإيطاليا.

أبرز أعمالها

أعمالها التي نفذتها بالحبر والمواد المختلطة على الورق أو في تلك التي أنكرتها بألوان الباستيل الزيتية، تقدم خطابات تبدو وكأنها جزء من خط على شكل إسفين على أرضية حمراء بنية محترقة مثل جغرافيا محددة وواضحة، ذات ظلال متعددة من الألوان، لكنها تشير جميعها إلى العزلة والارتباك والاغتراب بشكل عام.

ظهرت أعمال أفنان على الصعيد الفني بين باريس ولندن، وكان أول معرض لها بمعرض بازل في 1971، نظمه الفنان الأمريكي مارك توبي.

وتوجد للفنانة بعض أعمالها بمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك.

توجد لها أعمال في المتحف البريطاني في لندن وضمن مجموعة الفن المكتوب في ألمانيا وبمعهد العالم العربي في باريس ومجموعة بنك BAII في باريس.

وفي التسعينيات، تمكّنت الفنانة الراحلة من تطويع الحرف العربي واللاتيني ودمجه في لوحاتها، وتوفيت في 6 يناير 2016.

ولدت مليحة في حيفا لأبوين إيرانيين، وظهرت أعمالها الفنية بشكل رئيسي في فرنسا ولندن، وحصلت على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأمريكية في بيروت وعلى ماجستير الآداب في الفنون الجميلة من كلية كوركوران للفنون والتصميم في واشنطن العاصمة.

وظهرت أعمالها الفنية بشكل رئيسي في فرنسا ولندن، وحصلت على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأمريكية في بيروت وعلى ماجستير الآداب في الفنون الجميلة من كلية كوركوران للفنون والتصميم في واشنطن العاصمة.