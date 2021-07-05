بورسعيد تسجل أول حالة غرق منذ إعادة فتح الشواطئ

بسبب ارتفاع الأمواج

عثر رجال الإنقاذ النهري بمحافظة بورسعيد على جثة ذكر مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالى 55 عاماً، وذلك بعد أن غرق في "بحر بورسعيد" بسبب ارتفاع الأمواج.

تم انتشال الجثمان من خلف قرية الفيروز بنطاق حي الزهور، وعلى الفور تم نقلة الجثة لمشرحة الزهور، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

وحذر طارق عثمان مدير إدارة شاطئ محافظة بورسعيد، صباح اليوم، أهالي وضيوف المحافظة من النزول إلى مياه البحر، نتيجة الرياح والأمواج العالية والتيارات الهوائية الشديدة.

ونشر "طارق عثمان" المنقذين على طول الشاطئ بالأعلام الحمراء، وذلك لتحذير الأهالي ورواد الشاطئ من نزول "البحر" خوفًا عليهم من الغرق.

وناشد "مدير الشاطئ" المصطافين باتباع تعليمات المنقذين والمشرفين على الشاطئ، مؤكدًا أن الشاطئ يشهد كثافة أقل من المتوسطة، وذلك بسبب الرياح والأمواج العالية والتيارات الهوائية الشديدة.

وأكد أن هناك 40 منقذًا على الشاطئ يحمل كل منهم علم وصافرة وقميص إنقاذ، ويوجدون على طول الشاطئ، ويقومون بإطلاق الصافرات ورفع الأعلام في حالة تجاوز أحد المصطافين حدود الأمان، كما يقومون فورًا بالنزول إلى "البحر" لإنقاذ أي من المصطافين تجرفه المياه.

وناشد عثمان المواطنين من أبناء المحافظات المجاورة باتباع تعليمات الشاطئ، محذرًا من عدم معرفتهم بطبيعة "البحر" قد تعرض حياتهم للخطر، متابعًا: "البحر عالي ومحدش ينزل"، مؤكدًا أن المنقذين في يقظة دائمة لحماية المصطافين من المخاطر، مشيدًا بتعاون كافة الجهات من أجل إسعاد وحماية المصطافين.

وناشد عثمان المواطنين من أبناء المحافظات المجاورة باتباع تعليمات الشاطئ، محذرًا من عدم معرفتهم بطبيعة "البحر" قد تعرض حياتهم للخطر، متابعًا: "البحر عالي ومحدش ينزل"، مؤكدًا أن المنقذين في يقظة دائمة لحماية المصطافين من المخاطر، مشيدًا بتعاون كافة الجهات من أجل إسعاد وحماية المصطافين.