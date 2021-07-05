«صنع في مصر».. 6 معلومات عن لقاح «فاكسيرا سينوفاك»
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، مراحل إنتاج لقاح فيروس كورونا المصنع محلياً باسم «فاكسيرا سينوفاك» داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وتستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن لقاح «فاكسيرا سينوفاك»:
• في نهاية يوليو سيتم تصنيع 10 ملايين جرعة من اللقاح.
• اللقاح آمن وفعال ويحمي من العدوى.
• سيتم البدء في توفير اللقاح في المراكز المصرية بشهر أغسطس المقبل بطاقة إجمالية من 10 إلى 15 مليون جرعة شهرياً.
• خلال الشهور الستة المقبلة ستكون الطاقة الإنتاجية لمصنع العجوزة للقاح 80 مليون جرعة.
• جرى إنشاء 8 معامل بسعة تخزينية 150 مليون جرعة وطاقة إنتاجية 3 ملايين جرعة يومياً وبطاقة مليار جرعة سنوياً في مصنع اللقاحات بالسادس من أكتوبر.
• أنفقت الحكومة 785 مليون جنيه لتطوير مصنع «فاكسيرا» في العجوزة.