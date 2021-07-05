ماليزيا تسجل 6387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ماليزيا، اليوم الإثنين: تسجيل 6387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 785 ألفا و39 حالة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن وزارة الصحة القول: إن الحالات الجديدة بينها 6361 حالة محلية، و26 حالة لوافدين من الخارج.

وقد سجلت ولاية سيلانجور أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة، وهو 2610 حالات.

وقد تم تسجيل 77 حالة وفاة جديدة لفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 5574 حالة.

كما تم تسجيل 4532 حالة تعاف جديدة، لترتفع حصيلة المتعافين في البلاد إلى 710 آلاف و18 شخصا.

الجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.