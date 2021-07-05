المركز الثقافي للكنيسة: الأنبا أرميا شارك فى فعاليات معهد إعداد القادة بحلوان

قال المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، في بيان رسمي له صدر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والمشرف على قناة مي سات "مارمرقس" الناطقة باسم كاتدراتئية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية شارك، في انطلاق فعاليات التدريب على المشروع الرئاسي «مودة» التي اطلقها معهد إعداد القادة.

وأضاف:"شهد معهد إعداد القادة بحلوان برئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد، بدء فعاليات تدريب الكوادر الأكاديمية على المشروع الرئاسى «مودة» لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج والذي يقُام بالتعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن، وذلك بمشاركة 114 معهد عالي ومتوسط فى جميع أنحاء مصر.

وتابع: "وحضر فعاليات الإفتتاح الدكتور أحمد فرج رئيس الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأحمد أبوالمحاسن مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب، وأحمد عباس منسق مشروع مودة.

واختتم:"وحاضر فى ورش العمل نيافة الحبر الجليل الأنبا ارميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمرو ورداني امين الفتوي ومدير إدارة التدريب بدار الافتاء المصرية، ويستمر البرنامج التدريبى لبرنامج «مودة» إلى غدا الثلاثاء الموافق 6 يوليو ٢٠٢١ بمقر معهد إعداد القادة بحلوان.

الأنبا أرميا

وعلى صعيد مختلف، هنأ نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، الدكتورة مانرين إبنة الدكتور رائف يوسف عوض الله لإنهاء دراستها الجامعية وحصولها على بكالويوس الصيدلة من جامعة طنطا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن:" تهنئة قلبية من المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها للإبنة كانرين ابنة الدكتور رائف يوسف عوض الله لإنهاء دراستها الجامعية وحصولها على بكالويوس الصيدلة من جامعة طنطا الرب يبركها يوفقها، مع تمنياتنا لها بالنجاح في حياتها العملية".