اسكتلندا تتصدر بؤر تفشى فيروس كورونا المستجد فى أوروبا

أظهرت بيانات أن اسكتلندا تسجل أعلى معدلات إصابة بكورونا في أوروبا، وذلك قبل نحو شهر من موعد حددته الحكومة لرفع معظم القيود المفروضة على المجتمع والاقتصاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): أن مدينتي دندي وإدنبره كانتا على رأس أحدث خريطة للمناطق الساخنة بمنظمة الصحة العالمية، في وقت تتفشى فيه السلالة المتحورة "دلتا" في أنحاء البلاد.

وأعلنت اسكتلندا، الأسبوع الماضي، عن تسجيل أكثر من أربعة آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

ورغم تزايد الأعداد، تتطلع الحكومة إلى أن تؤدي التطعيمات إلى كسر سلاسل العدوى وتقليل الحالات الخطيرة.

وحتى الآن، يبدو أن البيانات تدعم هذا النهج، حيث يرتفع عدد حالات الإصابة في المستشفيات بوتيرة أقل بكثير من حالات الإصابة الجديدة بشكل عام، وفقًا لما رصدته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتلقى أكثر من نصف سكان اسكتلندا، البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، جرعتين من لقاح حتى الآن.

وأعلنت الحكومة عن قلقها من أن معدل التطعيم قد بدأ في التباطؤ مع عزوف الأجيال الشابة عن تلقي اللقاحات.

جدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.