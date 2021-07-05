من هم راهبات فرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس؟.. «الكاثوليكية» تجيب

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "نبذات تعريفية".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار:" من هم راهبات فرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس؟ للمشاهدة اضغط هنا

وعلى صعيد آخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن أقيمت فعاليات اجتماع العلية للشباب، في الثالث من الشهر الجاري، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك، بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن جاء ذلك بحضور عدد من الشباب، حيث ألقى المُحاضر بيتر سكر لقاء بعنوان "تحديد الأولويات".

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار رغبة الكنيسة في تكوين كوادر قيادية شبابية، قادرة على تحمل المسؤوليات الإدارية بالمجتمع.

من جهة اخرى، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "رسائل البابا فرنسيس".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار "رسالة قداسة البابا فرنسيس - للقاء العالمي للعائلات - يونيو ٢٠٢١".. للمشاهدة اضغط هنا

والجدير بالذكر انه تحتفل الكنائس المصرية الخمس بفترة صوم الآباء الرسل الأطهار وهو أحد أصوام الدرجة الثانية بحسب التقسيم الكنسي للكنيسة القبطية ويسمح بتناول الأسماك خلاله والمأكولات البحرية عموما كذلك وبدأ في اليوم التالي لعيد العنصرة الذي يوافق 21 من شهر يونيو المنصرم لينتهي يوم 12 من شهر يوليو الجاري.