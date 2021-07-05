الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإعدام لـ«استورجي» بتهمة قتل والدته في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة استورجي موبليا بالإعدام شنقا بعد إبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل والدته خنقا بسبب خلافات على حثه على العمل.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد حافظ، وعبد الله عطا الله، وسكرتير الجنايات خميس قمر.

ترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 34316 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور القسم يفيد بقيام المتهم بقتل والدته داخل محل سكنهما بدائرة القسم.

كان المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه أمر بإحالة المدعو أ.ع.ع، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لوالدته ه.أ.س، ربة منزل، بعد خنقها بمحل سكنها.

كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار عبدالله عطا الله وكيل النائب العام لنيابات المنتزة الكلية، أن المتهم أ.ع.ع، 35 سنة، استورجي موبليات، بيت النية وعقد العزم المصمم  على قتل المجني عليها والدته، حيث وفكر مطمئن بتدبير أمر جريمته وما اعتصر عقله من خطة شيطانية محكمة انتقاما منه لتأنيبها له والإلحاح عليه في البحث عن عمل وتوفير لقمة العيش.

وأكدت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، خلال نومها وغافلها من الخلف وقام بخنقها بذراعيه حتى سقطت على الأرض ثم حملها على السرير وهي ما زالت على قيد الحياة وعند استغاثتها كمم فمها بيده دون التعاطف من صوت استغاثتها وأحضر كيس قماشي "وسادة" وأدخل رأسها فيه وقام بربطه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقام بسرقته هاتفين محمولين كانوا بحوزتها.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

الجنايات ربة منزل عمل القتل العمد المحكمة الإعدام محمول المغرب عرض النائب العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

لينك بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

أول رد للخارجية بعد إخطار إثيوبيا ببدء الملء الثانى لسد النهضة

الإعدام لطالب شرطة مفصول وفتاة قتلا صديقهما بعد سهرة حمراء

سيارة تقتحم مقهى أثناء مباراة «الإسماعيلى والاتحاد».. وإصابة 10 من الجمهور

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟