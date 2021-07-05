الإعدام لـ«استورجي» بتهمة قتل والدته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة استورجي موبليا بالإعدام شنقا بعد إبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل والدته خنقا بسبب خلافات على حثه على العمل.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد حافظ، وعبد الله عطا الله، وسكرتير الجنايات خميس قمر.

ترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 34316 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور القسم يفيد بقيام المتهم بقتل والدته داخل محل سكنهما بدائرة القسم.

كان المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه أمر بإحالة المدعو أ.ع.ع، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لوالدته ه.أ.س، ربة منزل، بعد خنقها بمحل سكنها.

كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار عبدالله عطا الله وكيل النائب العام لنيابات المنتزة الكلية، أن المتهم أ.ع.ع، 35 سنة، استورجي موبليات، بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليها والدته، حيث وفكر مطمئن بتدبير أمر جريمته وما اعتصر عقله من خطة شيطانية محكمة انتقاما منه لتأنيبها له والإلحاح عليه في البحث عن عمل وتوفير لقمة العيش.

وأكدت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، خلال نومها وغافلها من الخلف وقام بخنقها بذراعيه حتى سقطت على الأرض ثم حملها على السرير وهي ما زالت على قيد الحياة وعند استغاثتها كمم فمها بيده دون التعاطف من صوت استغاثتها وأحضر كيس قماشي "وسادة" وأدخل رأسها فيه وقام بربطه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقام بسرقته هاتفين محمولين كانوا بحوزتها.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.