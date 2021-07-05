الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا نيقولا يوضح الفارق بين الكنائس الأرثوذكسية الخلقدونية وغير الخلقدونية

الانبا نيقولا انطونيو
الانبا نيقولا انطونيو

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، تحت شعار الكنائس الأرثوذكسية المشرقية (غير الخلقيدونية).

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (الكنائس غير خلقيدونية هي التي رفضت المجمع المسكوني الرابع عام 451م وتحديداته الإيمانية. وتعترف فقط بالمجامع المسكونية الثلاثة السابقة له. بمعنى أنها تعترف بالثلاث مجامع الأولى فقط).

- بطريركية الإسكندرية للأقباط 

- بطريركية انطاكية وسائر المشرق للسريان 

- بطريركية  الأرمنية الرسولية 

- بطريركية التوحيد الإثيوبية 

- بطريركية التوحيد الإريترية 

- الكنيسة الهندية 

كنائس شبه مستقلة

- كنيسة مالانكارا اليعقوبية السريانية

- الكنيسة الرسولية الأرمنية بطريركية كيليكية

- الكنيسة الرسولية الأرمنية بطريركية القسطنطينية

- الكنيسة الرسولية الأرمنية بطريركية أورشليم

- الكنيسة البريطانية القبطية 

- الكنيسة الفرنسية القبطية

كما أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي آخر، حول " الكنائس الأرثوذكسية (الخلقيدونية)".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (الكنائس الخلقيدونية هي التي قبلت المجمع المسكوني الرابع عام 451م وتحديداته الإيمانية. وتعترف بالمجامع المسكونية الثلاثة السابقة له وكذلك بالمجامع الثلاثة اللاحقة له، بمعنى أنها تعترف بالمجامع المسكونية السبعة).

البطريركيات:

1- بطريركية القسطنطينية المسكونية

2- بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا

3- بطريركية أنطاكية وسائر المشرق

4- بطريركية أورشليم وسائر أعمال فلسطين 

5- بطريركية موسكو

6- بطريركية صربيا

7- بطريركية جورجيا

8- بطريركية رومانيا

9- بطريركية بلغاريا

الكنائس مستقلة:

1- كنيسة اليونان

2- كنيسة قبرص

3- كنيسة ألبانيا

4- كنيسة بولندا

5- كنيسة التشيك وسلوفاكيا 

6- كنيسة أمريكا (Orthodox Church in America) (OCA)

كنائس شبه مستقلة:

1- كنيسة فنلندا                               

2- كنيسة إستونيا                             

3- كنيسة أوكرانيا                           

4- كنيسة مولدافيا                         

5- أسقفية غرب أوروبا 

(Orthodox Parishes of Russian Tradition in Western Europe)                 

6- أسقفية بيسارابيا                       

7- أسقفية أوهريد (مقدونيا)

8- كنيسة اليابان

9- كنيسة الصين

10- كنيسة خارج روسيا (أمريكا) 

(Russian Orthodox Church Outside Russia)

11- كنيسة سيناء

12- جبل آثوس (اليونان) 

13- أسقفية أنطاكية للأمريكتين

الكنائس الأرثوذكسية المشرقية غير الخلقيدونية الكنائس الأرثوذكسية الخلقيدونية الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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