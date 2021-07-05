بريطانيا تمنح لقاح كورونا لأكثر من نصف مواطنيها .. وزيادة قياسية في الإصابات

حصل أكثر من نصف البريطانيين الآن على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، رغم الارتفاع القياسي للإصابات اليومية والتي وصلت إلى 161 في المائة في أسبوعين.



وتم منح ما مجموعه 66.2 مليون لقاح فيروس كورونا في إنجلترا بين 8 ديسمبر و 3 يوليو، وفقًا لبيانات NHS England ، بما في ذلك الجرعات الأولى والثانية.



وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أرقام التطعيمات الإيجابية تأتي في ظل ارتفاع حاد في حالات الإصابة اليومية.



وقالت الحكومة إنه حتى الساعة 9 صباحًا يوم الأحد ، كانت هناك 24248 حالة أخرى مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.



والرقم هو الأعلى في 24 ساعة منذ أواخر يناير، فهو ارتفاع بنسبة 63 في المائة عن يوم الأحد الماضي و 161 في المائة مقارنة بالأسبوعين الماضيين.



قالت الحكومة إن 15 شخصًا آخرين لقوا حتفهم في غضون 28 يومًا من اختبار فيروس كورونا حتى يوم الأحد.



وفي حين أن عدد الوفيات اليومية لا يزال منخفضًا ، فإن الرقم يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن إجمالي يوم الأحد الماضي.



تظهر الأرقام المنفصلة التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية أن هناك 153000 حالة وفاة مسجلة في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا.



وقال وزير مجلس الوزراء روبرت جينريك، يوم الأحد، إنه بعد 19 يوليو، سيصبح ارتداء أقنعة الوجه اختيارًا شخصيًا.



وجاءت تعليقات جينريك في الوقت الذي قال فيه وزير الصحة الجديد ساجد جافيد إن أفضل طريقة لحماية صحة المواطنين هي رفع القيود المتبقية لفيروس كورونا.



وقال وزير الإسكان إن أحدث بيانات فيروس كورونا إيجابية للغاية حيث يستعد بوريس جونسون للمرحلة الأخيرة في خارطة طريق الخروج من قيود الاغلاق.



بينما قال جينريك "لن تخبرك الدولة بما يجب عليك فعله" بعد تخفيف القواعد وسيكون هناك تحول في التركيز نحو "الاختيار الشخصي".