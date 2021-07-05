الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأب إيميل باخوم يقدم الحلقة الأحدث من عظات وتأملات عن «يسوع وأهل وطنه»

الاب ايميل باخوم
الاب ايميل باخوم

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتأملات ".

 

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار "يسوع واهل وطنه".

 

وقدم الحلقة الاحدث الأب ايميل باخوم راعي كنيسة سيدة مصر مونتريال.

 

للمشاهدة

وعلى صعيد آخر، ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، افتتح صباح اليوم، الندوات التكوينية للمرحلة الثانوية، بمنطقة رعايا أبوقرقاص غرب، وتشمل (بني عبيد، البربا، فانوس، الفقاعي، طنطاوي، وبلنصورة)، حيث افتتحت الندوات التكوينية بصلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالبربا.

 

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن كان في استقبال نيافته القمص بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، كما رافق نيافة المطران القمص إبراهيم شفيق، وكيل عام المطرانية، ولفيف من الآباء الكهنة. وألقى الأب الوكيل المحاضرة الأولى حول "روحانية الطقوس وأهميتها".

 

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن وفي كلمته، أكد نيافة الأنبا بشارة أن الشباب هم مستبقل الكنيسة، ولكي يفرحوا بحياتهم وإيمانهم عليهم أن يؤدوا كل عمل في وقته، ويضعوا كل شيء في مكانه، حتى يتفادوا الفوضى في الحياة والمشاعر والقرارات.

 

والجدير بالذكر أن الكنائس المصرية الخمس تحتفل بفترة صوم الاباء الرسل الأطهار وهو أحد أصوام الدرجة الثانية بحسب التقسيم الكنسي للكنيسة القبطية ويسمح بتناول الإسماك خلاله والماكولات البحرية عموما كذلك وبدا في اليوم الثالي لعيد العنصرة لينتهي يوم 12 يوليو

المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية الأنبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة حملة عظات وتاملات الحلقة الأحدث من حملة عظات وتأملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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