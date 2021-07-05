الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قطر تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 148 حالة

كورونا في قطر
كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين أفراد المجتمع، و28 حالة بين المسافرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 222667 حالة.

 

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم فحص 19584 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 2193021 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 1477 حالة.

 

وسجلت قطر حالة وفاة جديدة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 593 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 148 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 220597.

 

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 27151 جرعة جديدة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 3276416 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

 

انخفاض معدل الإصابات

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا "كوفيد- 19" وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس، أدت إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا "كوفيد- 19" في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

 

وذكرت الوزارة أنه رغم انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين على الجميع اتخاذ أقصى درجات الحذر، باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة، خاصة مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا "كوفيد- 19" في قطر واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارًا.

 

وأشارت الوزارة القطرية إلى أن المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية بدأت يوم الجمعة الموافق 18 يونيو الماضي، وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة.

 

وأوضحت أن تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها يعتمد على المؤشرات الخاصة بالجائحة، والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

 

وشددت الوزارة على أنه من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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IMG_20210705_161321
قطر فيروس كورونا إصابات وفيات حالات شفاء وزارة الصحة لقاح جرعة جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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