«البيئة»: تشغيل منظومة المخلفات الصلبة فى جميع المدن والمجتمعات العمرانية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه يجب ضرورة التنسيق لإعداد المخططات الرئيسية ونظم تشغيل منظومة المخلفات الصلبة فى جميع المدن والمجتمعات العمرانية بحيث تكون متسقة مع مخطط الدولة لتنفيذ المنظومه المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن اجتماع متابعة موقف مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين تناول ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتعاون فى تنفيذ منظومة المخلفات والخطط التشغيلية للمنظومة بالمدن الجديدة، والتى تنفذها وزارة الإسكان مع متابعة وزارة البيئة للخطط ومراحلها التنفيذية، سواء فى إنشاء المدافن أو المحطات الوسيطة أو المصانع، تنفيذاً لقانون إدارة وتنظيم المخلفات ٢٠٢ لسنه٢٠٢٠.

تعاون مشترك لتنفيذ مشروع لتحويل المخلفات لطاقة في منطقة العاشر من رمضان

واتفق الطرفان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة البيئة، على أهمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروع لتحويل المخلفات لطاقة فى منطقه العاشر من رمضان بالتعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية ليكون نموذجا ناجحا للاستثمار فى مجال المخلفات.



بالإضافة إلى التعاون فى مجال اقامة المشروع القومى لمجمع إدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والممول من البنك الدولى، وبحث آلية مد البنية التحتية الخارجية لموقع المشروع، والذى يخدم هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة القليوبية ومحافظة القاهرة.

كما أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الجهد المبذول في تنفيذ مشروع "جبال سيناء موقع التجلي الأعظم" والتي تقع في واحدة من أهم المحميات الطبيعيه في مصر، وهي محمية سانت كاترين.. مشيرة الى "أننا نهدف لوضع رؤية محددة لحماية البيئة الطبيعية فى مدينة سانت كاترين بما يؤهلها لتكون مقصداً عالمياً للسياحة مع ضرورة التوسع فى استخدام المكونات الطبيعية فى تطوير المدينة بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم المرافق والبنية التحتية اللازمة؛ لاستيعاب أعداد السائحين المتزايدة، حيث أكدت وزيرة البيئة بضرورة أن يتم التطوير بمراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والحفاظ على الخصائص الطبيعية والثقافية المميزة لمنطقة سانت كاترين.

وذلك خلال عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وعدد من الملفات والموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور مسئولى عدد من الجهات التابعة للوزارتين.