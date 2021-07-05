قافلة تنمية شاملة تقدم خدمات متنوعة لأكثر من 50 ألف مواطن بمركز يوسف الصديق

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وبإشراف الدكتور محمد سعيد أبوالغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، القافلة التنموية الشاملة لخدمة أهالى قرية الشيمى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، وبحضور عدد من السادة عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وعدد كبير من أساتذة وطلاب جامعة الفيوم، وذلك اليوم الإثنين.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد، أن القافلة تأتي انطلاقا من دور جامعة الفيوم في خدمة المجتمع، وتقديم الخدمات الطبية والتوعية لأهالى محافظة الفيوم، وخصوصا القرى الأكثر احتياجا، والتي تشملها المبادرة حيث تخدم القافلة أكثر من ٥٠ ألف شخص بقرية الشيمي وتوابعها.

وأضاف أن القافلة شملت حملات طبية بشرية وبيطرية، وعيادات لقياس الضغط والسكر، وحملات توعوية عن التنور المجتمعي، ومناهضة العنف ضد المرأة والشائعات، ومشاركات اجتماعية لتجهيز العرائس، وحقائب تغذية.

كما أشار رئيس الجامعة أن القافلة الطبية شملت ٧ تخصصات طبية وهى: العظام، والجراحة، والأطفال، والباطنة، والرمد، والنساء والتوليد، والأسنان، وشارك فيها نخبة متميزة من الأطباء بجامعة الفيوم.

حيث قامت القافلة بتقديم الكشف الطبى لأكثر من ١٤٠٠ مريض، وتقديم العلاج اللازم لهم، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة الفيوم، بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر.

َأضاف أن الجامعة قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية شارك فيها الأطباء البيطريين بالجامعة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالفيوم.

حيث تم الكشف على عدد ١٤٠ رأس أبقار، و ٨٢ رأس جاموس، و٢٥٥ رأس ماعز وأغنام، و٤ رأس إبل، إضافة إلى تقديم الأدوية اللازمة لهم بالتعاون مع إدارة الوحدة البيطرية بالقرية.



كما أوضح أحمد جابر شديد أن مركز الخدمة العامة بالجامعة، قام بتوزيع ٥٠ حقيبة مواد غذائية جافة، و ١٠٠ قطعة ملابس، و٢٠ سبورة تعليمية للأطفال، وذلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما شملت القافلة تجهيز ١٠ عرائس من الأيتام بعدد من الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وتسليم ٥٠٠ حقيبة للحماية الصحية، و٢٠٠ حقيبة مواد غذائية.

ومن جانبه أشار محمد سعيد أبو الغار أن عددًا من كليات ووحدات الجامعة شارك في تنظيم القافلة ومنها كليات التربية، والزراعة، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والخدمة الاجتماعية، وكلية العلوم، وكلية السياحة والفنادق، وكلية التمريض، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومركز الخدمة العامة بالجامعة، ومشروع التنور المجتمعى، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وجهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم، وجمعية صلاح الدين الايوبي، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن القافلة تضمنت العديد من ندوات التوعية فى مجالات متنوعة منها: ندوة عن التصنيع الغذائي، والمنظفات، والعطور، وندوة عن كيفية الحفاظ على صحة الأم، وندوة عن تربية الطفل والإرشاد الأسري، وندوة عن السياحة البيئية، وندوة عن مفهوم الشائعات، وكيفية مواجهتها.

كما تم تنظيم ورشة عمل عن إنتاج الصابون والعطور، وندوة عن الإسعافات الأولية، وندوة عن الحد من انتشار الأمية، من خلال مشروع التنور المجتمعي، كما تم عقد امتحان لعدد من الداسين بمحور محو الأمية، وندوة للعناية بالأسنان، وندوة عن حماية البيئة.

كما أضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم تنطيم حملة (طرق الأبواب) عن التوعية بالعنف ضد المرأة، وختان الإناث، والزواج المبكر.

كما أشار محمد سعيد أبو الغار أن القافلة قامت بتوصبل عدد (٥) وصلات مياه للمنازل الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تنظيم حملات لتجميل سور مدرسة القرية، والوحدة المحلية وحملة تشجير؛ حيث قام طلاب وأساتذة كلية التربية النوعية بتنفيذ أعمال تلوين وتجميل بألوان مستوحاة من البيئة الطبيعية وتشكيلات هندسية وزخرفية متنوعة.

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