البابا ثيودروس يستقبل وزير دفاع قبرص في مقر البطريركية بالإسكندرية

استقبل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودوروس الثاني في مقر البطريركية بالإسكندرية وزير دفاع جمهورية قبرص كارالامبوس باريديس الذي يزور مصر بعد أن حضر افتتاح قاعدة جديدة المصرية "3 يوليو" المطلة على البحر المتوسط بالقرب منطقة مرسى مطروح.

وكان برفقة وزير الدفاع القبرصي سفير جمهورية قبرص، هوميروس مافروماتيس وكذلك الملحق العسكري بسفارة جمهورية قبرص في مصر المقدم كوستاس فوتيو.

وقد أعرب البابا ثيودوروس لوزير الدفاع قبرصي عن حزنه لمصاب جمهورية قبرص بسبب الحرائق التي أصابتها، وأضاف قائلا: "إنني أصلي إلى الرب والعذراء مريم لوقف هدير النيران، ولحراسة الناس الذين يقاتلون بشدة من أجل إخماد هذه الحرائق، وأنه حان الوقت لعودة وقف إطلاق النار والسلام والازدهار مرة أخرى إلى هذه الجزيرة المباركة".

وأكد "بوجود مثل هذه الصداقة المباركة الجميلة بين مصر وقبرص واليونان، يحفظ سلام البحر الأبيض المتوسط، ​​حيث تحتل قبرص مكانة استثنائية واستراتيجية".

وأعرب عن ارتياحه للتعاون الثلاثي البالغ الأهمية بين مصر وقبرص واليونان في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن "الدول العسكرية القوية يمكن أن تكون جاهزة وتقدم إجابات للجميع، لأن الله خلقنا جميعًا لنعيش بسلام، وبالسلام نكون اصدقاء".

كما شكر صاحب الغبطة بحرارة رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس وشعب قبرص على دعمهم للعمل التبشيري لكنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية في إفريقيا، مضيفًا "كثير من المغتربين في إفريقيا يأتون من قبرص و يدعمونني في عملي التبشيري".

من جهته، أشار بيتر يديس بشكل خاص إلى العلاقات الممتازة بين مصر وقبرص ، مؤكدًا أن "لدينا علاقات ممتازة ووثيقة للغاية مع مصر، على المستويين الثنائي والثلاثي مع اليونان والمجموعات المتعددة الأطراف الأخرى. وأن هدفنا دائما هو الأمن والسلام في المنطقة الأوسع".

وتعليقًا على تدشين القاعدة البحرية المصرية الجديدة "3 يوليو"، وصفها بأنها "قاعدة استراتيجية هامة، والتي يمكن أن توفر المزيد من الأمن لمنطقة واسعة من شرق المتوسط و ليس فقط مصر، حيث أننا سنعزز تعاوننا وتدريباتنا المشتركة مع مصر".

وكان وزير الدفاع القبرصي قد أعرب عن تعازيه لمقتل أربعة مصريين، فقدوا حياتهم في الحرائق القاتلة في قبرص، عبر منشور على حسابه الشخصي على تويتر، كتب فيه "بمناسبة الوفاة المأساوية لأربعة شبان من البلد المجاور الذي أنا فيه، أعبر عن خالص تعازيّ وعميق التعازي لرئيس مصر، والحكومة البلاد والعائلات".

في نهاية اللقاء قدم البابا ثيودوروس خارالامبوس بيتريديس أيقونة للقديسَيّن قسطنطين وهيلين، وهي نسخة طبق الأصل من الأيقونة المحفوظة في كنيسة القديسَيّن قسطنطين وهيلين بالقاهرة.

من جهته، قدم وزير الدفاع لصاحب الغبطة هدية رمزية وهي لوحة عليها نقش لجزيرة قبرص ورمز السلام والمحبة. مأكدَا أن قبرص تقف إلى جانب بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في شخص غبطته.