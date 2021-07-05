الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد: منظومة الري الحديث بمعرفة المزارعين دون التقيد بشركات محددة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، السماح للمزارعين بتنفيذ منظومة الري الحديث بمعرفتهم دون التقيد بشركات محددة، طبقاََ للضوابط والاشتراطات المعلنة بالوحدات المحلية بالمراكز ومديرية الزراعة، وذلك من أجل التيسير عليهم. 

وكانت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن البدء في تنفيذ مشروع تحديث الري في مساحة 75 ألف فدان وهي الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي. 

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، أنه جرى الانتهاء من وضع أهم الملاحظات والرؤية لدى الشركات وذلك بحضور 24 شركة مسجلة بوزارة الزراعة وجهاز تحسين الأراضي، وجرى الاتفاق على آلية التسليم للآبار والتعاقد وإجراءات التمويل والسداد مع التنفيذ والمدة الزمنية للصرف والضمان للأعمال. 

وأوضح المرسي في بيان صحفي له، أنه جرى الاتفاق على البدء في تنفيذ المشروع بمشاركة شركات تحديث الري وبحضور الدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ورئيس تحديث منظومة الري بالوادي الجديد وحضور المهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة والمهندس طارق الشريف مدير عام جهاز تحسين الأراضي وتطوير الري بالوادي الجديد. 

وأضاف المرسي، أنه جرى استعراض الدور الفني لوزارة الزراعة والتسهيلات التي تمت في هذا السياق والبروتوكولات المنفذة بين المحافظة والبنك الزراعي المصري بإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

وأشار المرسي، إلى مناقشة طبيعة الأرض والري بمحافظة الوادي الجديد وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارع والرؤية الكاملة وكيفية التعامل والبدء في المنظومة طبقًا لتوجيهات محافظ الإقليم.

 

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قرر محافظ الوادي الجديد السماح للمزارعين تنفيذ منظومة الري الحديث دون التقيد بشركات محددة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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