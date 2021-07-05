أهالي ضحايا قبرص: سافروا بصورة شرعية.. ونطالب بسرعة عودة الجثامين وحقوقهم (فيديو)

سادت حالة من الحزن والقلق بقرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، بعد أن فقدت القريه 4 من أبنائها فى الحرائق التى اندلعت بدولة قبرص أثناء عملهم فى مزارع الطماطم.

تجولت “الدستور” داخل القرية والتى يصل عدد سكانها إلى 50 ألف نسمة تقريبا، حيث رفض الأهالى فى البداية التحدث عن الواقعة وذلك خوفا على أسر الضحايا من الصدمة كونهم لا يعلمون بوفاة أبنائهم.

يقول مينا شهدى مرزوق شقيق المجنى عليه مزوق شهدى مرزوق: “عرفت بخبر وفاة شقيقى من خلال اتصال هاتفى من شقيقى الثانى مجدى”، مضيفا أنه سافر لأول مرة لقبرص خلال شهر أبريل الماضى حتى يتمكن من الصرف على والديه وزوجته وأبنائه الأربعة، لافتا إلى أن والدى ووالدتى لا يعلمون حتى الآن خبر وفاة ابنهم لأنهم يعانون من أمراض القلب والسكر والضغط.

وأضاف عماد يونان 50 سنة عم المجنى عليه ماجد نبيل يونان 24 سنة، أن المتوفى سافر منذ شهرين مع خاله للعمل فى مزارع الطماطم بدولة قبرص، وأن آخر اتصال لابن شقيقه المتوفى كان قبل الحادث بيومين.

وطالب عم المتوفى من الدولة والرئيس ووزارة الخارجية بسرعة عودة الجثامين الأربعة لأسرهم وتعويضهم عما لحق بهم كونهم ماتوا فى سبيل لقمة العيش.

وأضاف غبريان يونان أحد أهالى القرية، أن هناك أحد الضحايا وهو صموئيل ميلاد والذى لقى مصرعه فى حرائق قبرص يعد الولد الوحيد على ثلاث بنات وأنه سافر للمرة الأولى، مؤكدا أن كل الضحايا سافروا بصورة رسمية وشرعية من خلال فيزا بالعمل لمدة ثلاث أشهر حيث يقومون بجمع الطماطم من المزارع، مطالبا بسرعة إعادة جثث المتوفين الأربعة.

ويقول جميل ملاك ثابت إن من بين الضحايا عزت سلامه ابن عمى وزوج شقيقتى والذى توفى وترك ولدين هما كيرولس و مينا 13 و 8 أعوام.

وأكد بداوى مخائيل أن جميع المتوفين من عائلة واحدة وحالتهم الاقتصادية ضعيفة، مطالبا بسرعة عودة الجثامين وحقوق الضحايا، مشيرا إلى أن الكفيل الذين يعملون لديه بقبرص يحاول السطو على حقوقهم وعدم صرف مستحقات الضحايا.

يذكر أن 4 من المصريين من أبناء قرية الناصرية من بينهم ثلاثة من عائلة واحدة هم: ماجد نبيل وعزت سلامه ومرزوق شهدى (أولاد عم)، بالإضافة إلى صموئيل ميلاد فاروق كانوا قد لقوا مصرعهم فى الحرائق التى تشهدها دولة قبرص حاليا حيث كانوا يعملون فى مزارع الطماطم.

أهالي ضحايا قبرص

أهالي ضحايا قبرص

أهالي ضحايا قبرص