«مبهجة».. روّاد السوشيال ميديا يتفاعلون مع صور مايان السيد

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد، مجموعة من الصور الجديدة عبر صحفتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، لتشارك بها جمهورها ومتابعيها، من رحلتها إلى زنجبار في تنزانيا.

ونشرت "مايان" الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لقد حان الوقت لمغامرة جديدة"، وظهرت مايان في الصور على شاطئ البحر، ونالت إعجاب جمهورها، ولاقت الكثير من التعليقات التي أعجبها المكان، والصور المنشورة.

وكتبت سارة علي، من روّاد السوشيال ميديا، ومتابعي الفنانة الشابة مايان السيد، قائلًة: "حورية يا قلبي"، وسأل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عن مكان الصور، وشعورها بالأمان وقت التواجد وسط كل هذه السلاحف دون خوف، أو الشعور بالقلق، فكتبت نسمة أحمد الخولي قائلًة: "انا خوفت من الصور قدرتي تنزلي إزاي ويجيلك قلب ومتبقيش خايفة من وجودك وسطهم".

وعلّقت سارة الشامي، من روّاد السوشيال ميديا ومتابعي الفنانة الشابة مايان عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًة: "انتي شجاعة جدًا يا منون قلبي، الصور زي القمر ومبهجة"، واتفقت في الرأي معها فتاة تدعى رولا حرب، من روّاد مواقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، فعلّقت على الصور قائلًة: "انا مبسوطة جدًا إنك مبسوطة وكل حاجة بس انتي مخوفتيش إزاي".

يُجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت مايان السيد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبد الله وغيرهم، و"لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.