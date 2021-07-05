الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة في ثلاجة مجزر بالطالبية

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الاثنين، من ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة مجزر بمنطقة المنحل العروبة بدائرة قسم شرطة الطالبية، كما تم ضبط مالك المجزر تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة،  تفيد بقيام مالك مجزر بمنطقة المنحل العروبة بحيازة كمية كبيرة من الفراخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدا لطرحها في الأسواق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلي الفور تم التنسيق مع مباحث قسم شرطة الطالبية برئاسة الرائد إسلام السيد رئيس وحدة المباحث، وتمت مداهمة المجزر وضبط مالكه، وعثر بداخل المخزن على 3 أطنان فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

- ضبط 1417 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات عن ضبط 1417 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2٫54 طن "جمبرى") غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسؤل عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

 

ونجحت الجهود في ضبط (1,2 طن "مفروم لحوم – بانيه دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

 

وتمكنت الجهود من ضبط ( 5 طن "ملح سياحات") غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأعراض الغذائية "مستلزمات إنتاج" – (1,24 طن "جبن رومي") مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية "منتج نهائي" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة المنوفية .

مباحث التموين الجيزة دواجن 3 أطنان الطالبية المجزر

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

القاهرة 36 درجة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

السودان: نمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

لخلافات عائلية.. حبس شرطي قتل زوجته بـ 12 طعنة في حدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق