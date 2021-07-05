ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة في ثلاجة مجزر بالطالبية

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الاثنين، من ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة مجزر بمنطقة المنحل العروبة بدائرة قسم شرطة الطالبية، كما تم ضبط مالك المجزر تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام مالك مجزر بمنطقة المنحل العروبة بحيازة كمية كبيرة من الفراخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدا لطرحها في الأسواق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلي الفور تم التنسيق مع مباحث قسم شرطة الطالبية برئاسة الرائد إسلام السيد رئيس وحدة المباحث، وتمت مداهمة المجزر وضبط مالكه، وعثر بداخل المخزن على 3 أطنان فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

- ضبط 1417 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات عن ضبط 1417 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2٫54 طن "جمبرى") غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسؤل عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (1,2 طن "مفروم لحوم – بانيه دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط ( 5 طن "ملح سياحات") غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأعراض الغذائية "مستلزمات إنتاج" – (1,24 طن "جبن رومي") مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية "منتج نهائي" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة المنوفية .