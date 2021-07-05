الكنيسة تطلق الحلقة الأحدث من حملة «فرح عظيم» للبابا تواضروس

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".

وجاءت الحلقة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تأمل في رسالة رومية للقديس ماربولس الرسول الأصحاح الخامس عشر.

كما أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "Great Joy" المخصصة لخدمة أقباط المهجر.

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" كترجمة لتفسيرات البابا تواضروس الثاني وتأملاته وعظاته في رسالة القديس بولس إلى أهل رومية، وهي إحدى المكونات الرئيسية للعهد الجديد بالإنجيل.

وكان قد قدم البابا 15 حلققة شملت على شروحات للنصوص الواردة بها.

وفي سياق متصل، ألقى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر صباح الأمس، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تناول نيافته محتوى إنجيل قداس الأمس وهو إنجيل الأحد الرابع من شهر بؤونة، والذي يتناول فضيلة العطاء، وتأمل نيافة الأنبا أكليمندس في هذه الفضيلة بمختلف أشكالها.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية حالايا بفترة صوم الرسل التي تنتهي يوم 12 يوليو.