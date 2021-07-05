مواطن من الشرقية يستغيث لعلاجه على نفقة الدولة

استغاث مواطن من أبناء مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية لسماع صوته ونقله لأحد المستشفيات لإجراء عملية تغيير شرائح ومسامير من جسده وذلك بعد تدهور حالته.

وقال أحمد مصطفى موسى من قرية صفط زريق إن حالته تتدهور يوما بعد يوم وذلك بعد أن قام أحد الأطباء بإجراء عملية تركيب شرائح ومسامير له بالظهر وبمرور الوقت أصبحت الآلام تنهش جسده، وبتوقيع الكشف عليه تبين ضرورة إجراء عملية لتغيير تلك الشرائح والمسامير.

وفي حديثه لـ"الدستور" أكد أحمد مصطفى موسى، أنه تجاوز الـ60 عاما بـ3 سنوات، وهو الآن طريح الفراش، ويعاني من تفاقم الوضع الصحي والمادي، فهو يقطن في منزل بسيط تغرقه مياه الصرف الصحي، ولا يقوى على العمل والحركة، وأصبح كل ما يتمناه هو نظرة لوضعه الصحي، حتى يتم تسكين آلامه المبرحة، وعودة قدرته على الحركة.

وتابع أنه حينما ساءت حالته وتبين ضرورة إجراء عملية لتغيير الشرائح والمسامير، توجه لعدد من المستشفيات كمستشفى الدمرداش ومستشفى الهلال وقصر العيني الفرنساوي ومعهد ناصر، التي رفضت إجراء العملية له لسوء حالته وكبر سنه، وفق قوله.

وناشد المريض كل مسؤول من أصحاب القرار بالاستجابة لحالته والنظر لمعاناته والآلام التي تأكل جسده وجعلته لا يقوى على الحركة ولا على النوم.