الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل الهبوط الأرضي في «ملك حفني» بالإسكندرية (خاص)

الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، تفاصيل الهبوط الأرضي الذي وقع في شارع «ملك حفني» في حي المنتزه أول، الذي نجم عن انفجار ماسورة صرف صحي رئيسية.

وأرجع «نافع» في تصريحات لـ«الدستور» سبب الهبوط الأرضي إلى «كسر في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بمحطة 5»، مشيراً إلى إيقاف العمل بالخط وتحويله إلى خط بديل.

وجرى الدفع بعدد من سيارات شفط المياه للتعامل مع غرق الشارع.

وأشار إلى الانتهاء من عملية شفط مياه الصرف الصحي وما زال العمل جارياً بالتعاون مع شركة مقاولات.

وفي وقت سابق، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي حضر إلى موقع الحادث، إنه في خلال 48 ساعة سيتم الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي وإصلاح جميع التلفيات الناتجة عن انفجار الخط.

وأضاف الشريف، في بيان، أن تبعيات انفجار الخط لم ينتج عنها أي إصابات أو خسائر في الأرواح، مؤكداً أن هناك متابعة لحظية وتنسيق تامين بين جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف أول بأول.

وشكا مواطنون من تعرّض الشارع أكثر من مرة لمثل هذه الحوادث خصوصاً في فصل الشتاء.

الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي
IMG_20210705_150047
IMG_20210705_150047
الهبوط الارضي الملك حفني المنتزه ثان الإسكندرية أزمة شبكات الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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