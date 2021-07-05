الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كان رايح يقابل بنت».. التحريات تكشف سبب ارتداء شاب للنقاب في الصف بالجيزة

نقاب
نقاب

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إلقاء القبض على رجل يرتدي الملابس النسائية "النقاب" بمدينة الصف. 

وأشارت التحريات أن المتهم اعترف خلال مناقشته أمام رجال المباحث، بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد احمد الوتيدي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أنه كان متوجها للقاء فتاة يرتبط بها بعلاقة عاطفية داخل أحد الكافيهات وكان يخشى رؤية احد لهما وقد يتعرف عليهما. 

- تفاصيل البلاغ

كانت البداية بتلقي مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد ضبط رجل يرتدي ملابس نسائية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عددا من المواطنين تحفظوا على عاطل يرتدي نقاب خلال سيره في الشارع، فتم اقتياده لمركز الشرطة، وحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

 
- تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

وجه اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة فحص البلاغ وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية وراء تصرف المتهم من عدمه، وفي اطار خطة البحث التي قادها اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من الأشخاص، تمكنوا من ضبط عاطل يرتدي نقاب وملابس نسائية، خلال سيره في أحد الشوارع في الصف، وذكروا أنهم اشتبهوا في المتهم خلال سيره في الشارع، خاصة أن جسده وطريقة سيره تثير الشك حول كونه أنثى، فتم تتبعه حتى تم ضبطه بمدخل عقار، وتبين أنه رجل يتخفى في النقاب.

واعترف المتهم بارتدائه النقاب، وعقب إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والدافع وراء ارتدائه ملابس نسائية ، أدلى المتهم بالسبب أنه كان متوجها للقاء فتاة وكان يخشى رؤية احد لهما فارتدى النقاب لإخفاء وجهه، إلإ أن الأهالي اشتبهوا به ما دفعهم للإمساك به، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

تحريات الأجهزة الأمنية الجيزة الصف الملابس النسائية النقاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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