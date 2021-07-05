الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يلتقى نظيره القبرصى

وزير الدفاع ونظيره
وزير الدفاع ونظيره القبرصي

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصي، والوفد المرافق له على هامش زيارته الرسمية لمصر لحضور فعاليات افتتاح  قاعدة "3 يوليو" البحرية.

وزير الدفاع ونظيره القبرصي

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من مصر وقبرص.

وزير الدفاع ونظيره القبرصي

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية فى مختلف المجالات العسكرية، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وزير الدفاع ونظيره القبرصي

من جانبه، أشاد وزير الدفاع القبرصي بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه القوات المسلحة المصرية خلال المناورة (قادر 2021)، كما أكد على حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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