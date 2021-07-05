العراق يسجل 8030 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، 8030 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، و5789 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى مليون و379 ألفا و505 حالات.. فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و345 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي إلى مليون و271 ألفا و244 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 28 ألفا و527 شخصا؛ ليصل الإجمالي إلى 941 ألفا و652 شخصا.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.8 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.2 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و785 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 977 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 197 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جديرب الذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.