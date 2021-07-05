الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك: إعطاء 46.9 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، إلى أنه تم حتى الآن إعطاء 46.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.
 

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بنحو 593 ألفًا و435 جرعة في اليوم الواحد، واستنادًا إلى هذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق المكسيك 8 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. 

وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد الجائحة  قبل نحو 28 أسبوعًا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 2.54 مليون إصابة، وتم تسجيل 233 ألفًا و622 حالة وفاة، كان قد تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك قبل عام و 18 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.8 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.2 مليار جرعة.


وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونًا و785 ألف حالة.


كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و977 ألف حالة.

ترتيب الدول في إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

اللقاحات كورونا كوفيد اللقاح المكسيك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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