الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» جديد محمد البرمي

محمد البرمي
محمد البرمي

عن سلسلة إبداعات في الثقافة الجماهيرية صدر مؤخرا مجموعة قصصية بعنوان (للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق) للزميل محمد البرمي الصحفي في جريدة المصري اليوم.

المجموعة تضم ٢٤قصة قصيرة البرمي تدور في أجواء وعوالم مختلفة وقد صدرها باقتباس من المخرج محمد خان يقول فيه (اهداء من أحد الفاشلين الى كل الناجحين ) بينما اهدي هو مجموعته (الى كل المحبين الذين يحلمون و يتشبثون بالأمل رغم كل الاوغاد الذين يسيطرون على العالم وخطر قطاع الطرق، إلى اشباحي التي لا تجيد الا الحرية والى كل من سيجد نفسه في المجموعة بقصد او بغير قصد لا أحد فوق الكتابة، والي داليدا وريهام وابي وامي ومن لم اتمكن من ذكرهم.

ومن أجواء المجموعة (نحن المشتتون في المدن ..الناجون دائما ،لا لشيء الا لأن الحياة لم تنته منا بعد ،ما نزال مسليين على ما يبدو، وهي أنانية للحد الذي قد تمنحنا فرصا كثيرة للحياة، وفرصا أقل لضحكة متقطعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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