الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«حماة الوطن»: مبادرات توعوية بمخاطر الإدمان وتعريف بالمشروعات القومية

لجنة حقوق الانسان
لجنة حقوق الانسان بأمانة حماة الوطن

عقدت أمانة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن بالجيزة، اجتماعا بحضور أعضاء أمانة المحافظة والأمانات الفرعية، لمناقشة خارطة العمل خلال الفترة المقبلة، ضمن دورها في التعاطي مع قضايا المواطنين ودعما لاتجاهات القيادة السياسية في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وقال سامي الشرقاوي، أمين أمانة حقوق الإنسان بمحافظة الجيزة، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل وفد من الشباب لزيارة المشروعات القومية في كافة المجالات، للتعريف بحجم الإنجاز الذي يتحقق على أرض الواقع، في  سلسلة تعريفية للشباب بقضايا وطنه، بحضور شباب الأمانة بالمحافظة.

وأضاف أن زيارة الشباب للمشروعات القومية ستكون في أعقاب عيد الأضحى المبارك،  وذلك بهدف دعم مشروعات الدولة، مشيرا إلى أن الشباب سيقومون بتوزيع الهدايا على العاملين على تنفيذ الأعمال، تقديرا منهم لهذه الفئة التي تبذل قصارى جهدها لتحقيق كل ما هو خير لمصر وأبنائها.

وأوضح أمين حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن بالجيزة، إنه سيتم تدشين عدد من المبادرات التفاعلية خلال الفترة المقبلة، والتي تعتني بالمقام الأول بصحة المواطنين والتفاعل مع القضايا الحيوية ولاسيما التي المعنية بالأسرة المصرية.

ولفت إلى أنه من بين هذه المبادرات،  مبادرة "لا للإدمان.. نعم للرياضة"، لافتا إلى أن الأمانة ستقوم بتكوين فرق رياضة من جميع الأمانات الفرعية وإقامة دورة كرة قدم بين كل الفرق على مستوى محافظة الجيزة، ولي القلب منها ندوات توعوية للتعريف بالإدمان ومخاطره.
  
وأشار الشرقاوي، إلى أن الأمانة تعني بمحاولة تقديم تسهيلات للمواطنين في مساعدتهم في إنهاء مطالبهم بمكاتب الصحة والتموين والتربية والتعليم، في ضوء التعاون القائم بين الحزب وباقي مؤسسات الدولة.

وحضر الاجتماع كلا من، سامى الشرقاوي أمين أمانة حقوق الإنسان بالجيزة، محمد عويس، وياسمين جمال، وحنان سعد، وأحمد سامى الأمناء المساعدين لأمانة حقوق الإنسان بالجيزة، وأمناء حقوق الإنسان بالأمانات الفرعية "مصطفى حجازي، وعزت قدري، وأسماء العوضي وشريف عبده، ومحمود ياسين، وأحمد جمعه، وسيد عبدالله، وعصام الكاشف".

حزب حماة الوطن حقوق الانسان المشروعات القومية لا للإدمان نعم للرياضة القضايا الحيوية صحة المواطنين تدشين عدد من المبادرات

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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