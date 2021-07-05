«رياضة البرلمان»: وزارة الشباب حققت إنجازا كبيرا في الاستثمار الرياضي

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من مراكز الشباب بمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، في إطار جولتها الميدانية التي تستغرق 3 أيام بمحافظتي الدقهلية والشرقية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة نجحت في تحقيق عائد من الاستثمارات يصل إلى 3 مليارات جنيه، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لجهوده في ذلك المجال.

وأضاف، أن النواب والحكومة يكملون بعضهم البعض بهدف تحقيق مصلحة المواطن في النهاية، مشددا على أهمية إجراء الصيانة الدورية للملاعب الرياضية للحفاظ عليه، مضيفا أن مايتم رصده في الزيارة الميدانية للجنة من مشكلات، سيتم حله عبر اجتماعاتها عقب الزيارة.

وأكد حسين أن زيارة اللجنة ليست شكلية أو لمجرد رفع شعارات، وإنما هدفها إيجاد حلول عاحلة للمشكلات الأمر الذي يتواكب مع طموح القيادة السياسية.

وأوصت اللجنة خلال تفقدها قرية الملاك، بضرورة إنشاء مركز شباب وملاعب لخدمة شباب القرية، والتي يتبعها 60 عزبة وتابع، كما طالبت بصيانة الملاعب النجيلية بنطاق مدينة أبو حماد.

وطالب النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب، الحكومة بضرورة تفعيل مقترح بيع مراكز الشباب القديمة ذات القيمة التسويقية العالية، واستبدالها بمساحات أكبر وإنشاء ملاعب ومراكز شباب على أحدث مستوى عليها، دون تحمل الوزارة أي نفقات مالية مطالبا بصيانة جميع ملاعب الشباب بالمحافظة.



كما شدد سويلم على ضرورة توجيه الحكومة باستخدام الأراضي التابعة لوزارات الأوقاف والري والزراعة وغيرها من الأراضي الحكومية غير المستغلة، لإقامة مراكز شباب عليها، لافتا إلى أن مركز شباب أبوحماد سيطبق تجربة استثمارية كبيرة، من خلال إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي، وقاعة أفراح، بعد أن توقف المشروع منذ 10 سنوات.

من جهته، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن زيارة لجنة الشباب لمراكز الشباب بأبو حماد، فرصة لمتابعة متطلبات المواطنين علي أرض الواقع، وهو ما سيساهم في تذليل أي عقبة تواجه عملية الاستثمار الرياضي التي يعول عليها الجميع لتطوير الأنشطة الشبابية.

وأوضح أباظة أن البرلمان والحكومة كلاهما يتعاملان بمنظور واحد في تلبية مطالب المواطنيين، وهو سرعة حل أي مشكلة تواجههم، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها مختلف ربوع الجمهورية.

من جهتها، طالبت النائبة إيمان العجوز، مسؤولي وزارة الشباب، خلال زيارة اللجنة مركز شباب أبوحماد، بتنفيذ عدد من البرامج الشبابية التي تسمح بزيادة مشاركة المرأة في ممارسة الرياضة، وهو ما عقب عليه الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب بالشرقية، بوجود عدد من فرق كرة قدم نسائي بالمحافظة، إلى جانب وجود عدد من الألعاب الأخرى التي تعمل على جذب المرأة للمارسة الرياضة.

من جهته، طالب النائب حسام غالي، مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بوضع الخطط الاستثمارية بطريقة تسمح باستفادة جميع المواطنين من المشروعات التي ستنفذ، وعدم اقتصارها على أعضاء مراكز الشباب فقط، خاصة أن المستثمر يسعي إلى توسيع قاعدة العملاء وهو ما يتحقق من خلال تصيميم المشروعات بشكل يساعد علي خدمة غير الأعضاء أيضا.