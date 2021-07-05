محافظ البحيرة يفتتح المعرض السنوي لمنتجات المدارس الفنية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية ودور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل، بالاضافة لفتح المنافذ وتنظيم وإقامة المعارض بالمراكز والمدن لعرض منتجات مدارس التعليم الفني وطرحها أمام المواطنين بأسعار اقتصادية.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء المحافظ للمعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني الزراعي والصناعي المقام بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية، والذى يستمر مدار أسبوع بتواجد 18 منفذ ومعرض، ويفتح أبوابه أمام المواطنين من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

وأشار إلى “جودة تلك المنتجات المتميزة والذي يعكس الجهد والتدريب المبذول من منظومة التعليم الصناعي بالبحيرة، والتي تهدف لتنمية القدرات الفنية للطالب في كافة المجالات ليكون قادر على إقامة المشاريع الخاصة”.

كما أكد محافظ البحيرة، أن مدارس التعليم الفني تقدم طالب قادر على الالتحاق بسوق العمل في كافة المجالات والوظائف المختلفة، مؤكدا دعمه للشباب وخريجى المدارس من خلال جهاز المشروعات المتوسطة بالمحافظة حيث يتم تمويل مشروعاتهم وتنميتها بعد التخرج.

وتابع أن المحافظة تشهد تطورا مستمرا، وهناك توسع في فتح المنافذ والمعارض، وإنشاء المدارس الفنية، ومنها مدرسة وادي النطرون الزراعية بتكلفة 40 مليون جنيه، وخاصة أن البحيرة محافظة صناعية وزراعية عريقة لديها 53 مدرسة تعليم ثانوي فني.

كما تفقد اللواء هشام آمنة أقسام المعرض الذي يضم منتجات التعليم الفني الزراعي من منتجات الألبان والمربات بجميع أنواعها والمخللات والعجائن والمخبوزات والطيور الحية والفول السوداني والأرز ومشاتل الزهور والنباتات العطرية.

كما يضم منتجات التعليم الفني الصناعي من حجرات النوم الكبيرة والصغيرة للأطفال والمكاتب والأبواب والشبابيك والمصنوعات المعدنية النحاسية والأبواب المعدنية، بالإضافة إلى أقسام الملابس ومنتجات فصول التعليم المزدوج والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأشار آمنة إلى أهمية التدريب وتوفير الأيدي العاملة لسوق العمل والتوسع في فتح المشروعات، موجها الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للجهد المبذول بمدارس التعليم الفني، وانعكاسه على سوق العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين التربية والتعليم والغرفة التجارية والمحافظة لعمل معرض دائم لعرض منتجات التعليم الفني والطرح للجمهور بالأسعار الاقتصادية.