الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شكرى يؤكد لوزير خارجية فيتنام موقف مصر الثابت من قضية سد النهضة

سامح شكري
سامح شكري

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية فيتنام، على هامش الزيارة التي يجريها حاليًا إلى نيويورك من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة، والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب، معربًا عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها أيضًا دولة مصب.

 

 

 

 

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