الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه بختام التعاملات.. وتقديم الانتخابات إلى 17 يوليو

البورصة تخسر
البورصة تخسر

تباين أداء أسهم و مؤشرات البورصة المصرية لدى ختام معاملات اليوم الاثنين، ثاني معاملات الأسبوع  البورصة المصرية، وتراجعت جميع المؤشرات عدا المؤشر الرئيسي للسوق الذى واصل صعوده على استحياء محققا صعودا طفيفا بالختام.

و خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 2.3 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 670.342 مليار جنيه.

 و صعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10348 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.34% ، ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، فى الوقت الذى انخفض فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ، ليغلق عند مستوى 12890 نقطة، بالتزامن مع تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27%، لينهى تعاملاته  عند مستوى 4022 نقطة.

 و على صعيد المؤشرات الثانوية، فقد تراجع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ، ليغلق عند مستوى 2351 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا "إيجى إكس 100 متساو الأوزان"، بنسبة 0.1% ، ليغلق عند مستوى 3312 نقطة.

 و سجلت إجمالي قيمة التعاملات على الأسهم نحو 1.33 مليار جنيه، و ذلك بتداول نحو 442.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 48.7 ألف صفقة بيع و شراء. 

 - تقديم موعد انعقاد انتخابات مجلس إدارة البورصة

من ناحية أخرى ، قررت  إدارة البورصة المصرية تقديم موعد انعقاد انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية ، على أن تنعقد يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر يوليو الجاري، بمقر شركة مصر لنشر المعلومات بالتجمع الخامس ، وذلك فى ضوء انتهاء لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح من أعمالها وإعلان قائمة المرشحين المقبول أوراق ترشحهم وفقًا لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2017، وتيسيرًا على المنتخبين للإدلاء بأصواتهم.

 

 

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