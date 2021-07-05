الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية شباب الأحزاب» توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في مقر الهيئة، ومثل التنسيقية فى التوقيع النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، ومثل الهيئة الدكتور عاشور عمري.

وزار وفد التنسيقية مقر الهيئة لمناقشة سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وطرق زيادة مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، وضم وفد التنسيقية كلا من، النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق الخولي، والنائبة رشا فايز كليب عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن سيد وأحمد نصرالله.

ووجه الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ووجه الشكر والتقدير لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون، مضيفا أن التنسيقية منبر سياسى جديد وهادف في الجمهورية الجديدة ولها دور مهم اتجاه الكثير من القضايا، ولهم دور تشريعي ورقابي ولهم دور فى أحداث التنمية المجتمعية.

وتابع: "سعداء بالشراكة مع تنسيقية الأحزاب، قانون محو الأمية يعتمد فى الأساس على الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وجودهم دعم قوى لقضية محو الأمية فى مصر، نأمل من خلال البرتوكول أن يكون حشد مجتمعى لكل طاقات شباب جمهورية مصر العربية و أن يكون لهم دور فى سبيل إعلان مصر خالية من الأمية ".

ووجه النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للهيئة العامة لتعليم الكبار على الاستضافة وتوقيع برتوكول تعاون، مضيفا أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مضاعفة نسبة محو الأمية.

وأضاف عمرو يونس، أن التنسيقية تتعهد بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فى مضاعفة المجهود ومضاعفة نسبة محو الأمية، مشيرا إلى أنهم يبذلوا مجهود لتفعيل البرتوكول وللقضاء على الأمية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين رتوكول تعاون الهيئة العامة لتعليم الكبار النائب عمرو يونس الدكتور عاشور عمرى وفد التنسيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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