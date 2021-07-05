الرئيس اللبنانى يبحث مع وزيرة الإعلام نتائج مشاركتها باجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزيرة الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية منال عبدالصمد، الأوضاع العامة في البلاد ونتائج مشاركتها في اجتماع وزراء الإعلام العرب، والذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، وذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وقالت عبدالصمد إن المشاركين في اجتماع وزراء الإعلام العرب أجمعوا على دعم الدولة اللبنانية ووافقوا على مقترحات وزارة الإعلام بالكامل وبالإجماع، ومن بينها أن تكون بيروت عاصمة الإعلام العربي في العام 2023.

ودعت لتشكيل اللجان المختصة سواء على مستوى الوزارات أو التعاون مع وسائل الإعلام والقطاع الخاص للتسويق لهذه الفكرة، بما يساعد على إعادة لبنان إلى مركزه الريادي في القطاع الإعلامي.

وأشارت إلى أن الاقتراح الثاني، والذي تمت الموافقة عليه بالإجماع خلال المؤتمر، يتعلق بتخصيص جائزة لبيروت، وهي "جائزة بيروت للإنسانية"، تضامنا مع ضحايا مرفأ بيروت، موضحة أن اللقاء اليوم استحوذ عليه الوضع المعيشي والاقتصادي السيئ والمتردي، والذي يعاني منه المواطن في لبنان، مشيرة إلى ما يعانيه الموظف في القطاع العام جراء هذا الوضع، سواء في وزارة الإعلام أو في تليفزيون لبنان، حيث إن البعض منهم قد لا يملك المال الكافي لشراء البنزين أو قد لا يجد البنزين ذاته، مطالبة بمساعدات اجتماعية للموظفين هناك.