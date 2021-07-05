سريلانكا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكورونا

قال وزير الإنتاج والتوريد وتنظيم الأدوية السريلانكي تشانا جاياسومانا، إن بلاده تلقت الدفعة الأولى من لقاح (فايزر بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف جاياسومانا - وفقًا لصحيفة (دايلي نيوز) السريلانكية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن سريلانكا تلقت 26 ألف جرعة كأول شحنة من إجمالي 200 ألف جرعة اشترتها شركة الأدوية الحكومية.

وكانت الحكومة السريلانكية قد أعلنت الشهر الماضي أن وزارة الصحة استخدمت 3 ملايين و140 ألفا و256 جرعة من لقاحات (أسترازينيكا - سينوفارم - سبوتنيك V الروسي) المضادة لكورونا.

وبلغ إجمالي حالات كورونا المؤكدة في سريلانكا 265 ألفا و630 حالة تعافى منها 233 ألفا و317 حالة، وفي الوقت ذاته بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس 3236 حالة.



كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.8 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.2 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و785 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 977 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 197 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جديرب الذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.